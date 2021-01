Targa in ricordo di Lino Apicella, la moglie: "Ricordo la felicità nei suoi occhi"

Questa mattina il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l’assessore alla toponomastica Alessandra Clemente sono intervenuti alla cerimonia di apposizione di una targa (in Via Tommaso Cornelio angolo Calata Capodichino) in memoria di Pasquale Apicella, assistente della Polizia di Stato morto nel tragico speronamento dell’auto di servizio mente inseguiva un veicolo con a bordo dei rapinatori.

Sono intervenuti, oltre alla moglie ed ai figli, anche il Prefetto di Napoli Marco Valentini ed il Questore Alessandro Giuliano. Nell’occasione sono state deposte due corone di alloro del Sindaco di Napoli e del Capo della Polizia.

"Ricordo la felicità nei suoi occhi"

"Ci tenevo a ringraziare il comune, il signor prefetto e il signor questore e la Polizia per la costante presenza e vicinanza. Questo è un importante riconoscimento alla memoria di mio marito, perchè non venga dimenticato. Credo possa essere d'esempio perché mio marito ha speso la sua vita per la giustizia. In questo momento ricordo il giorno del suo giuramento e la felicità nei suoi occhi", ha detto la vedova di Lino Apicella.

(Video e foto di Alessandra De Cristofaro)