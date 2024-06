La mobilita' eletttrica a Napoli parte dall'Ipm di Nisida

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

LA MOBILITA’ ELETTRICA PARTE DA NISIDA La mobilità elettrica è il futuro, i giovani sono il futuro: Il Dipartimento Di Giustizia Minorile Della Campania e ITALIAINMOTO azienda bergamasca uniscono energia e futuro con corsi di formazione innovativi e all’avanguardia sulla mobilità elettrica, formando giovani adulti ospiti dell’IPM di Nisida e quelli affidati alle comunità esterne. “I corsi di formazione sulla mobilità elettrica rappresentano un'importante opportunità per i giovani minori coinvolti in pene riabilitative. Questi percorsi formativi non solo offrono conoscenze tecniche e pratiche sulle infrastrutture di ricarica e i veicoli elettrici, ma promuovono anche il reinserimento sociale e lavorativo di questi ragazzi” A sottolinearlo è il Dirigente del Dipartimento – Dottor Nicola Palmiero. “Partecipando a questo primo corso strutturato da ITALIAINMOTO presso la sede di Napoli già dal Maggio scorso, i giovani acquisiscono competenze tecniche spendibili nel mercato del lavoro e questo primo gruppo di giovani sarà assunto direttamente dal nuovo operatore della mobilità elettrica FREEDOM ENERGY che ha sede a Napoli” a dirlo è GIUSEPPE BUONAGURO – Fondatore e Direttore Generale dell’azienda bergamasca. “Questa formazione resterà a Napoli, nel cuore del quartiere di Secondigliano anche per il futuro, sottolinea ancora BUONAGURO, ma la volontà ministeriale e dell’azienda, è di ampliare il progetto formativo anche in altre regioni italiane già dal prossimo autunno.” Quest’ iniziativa ha un impatto positivo sul percorso di riabilitazione, incoraggiando la responsabilità, la disciplina e la fiducia in se stessi. Attraverso la formazione, i giovani potranno costruire un futuro più promettente e contribuire attivamente alla transizione energetica e una mobilità più sostenibile. Questo progetto socio – imprenditoriale avviato dal mese di Maggio scorso è una nota positiva che viene all'ordine del giorno in momento particolare e difficile. “Il primo progetto pilota di Napoli è il risultato positivo delle risorse messe in campo dall’azienda e questo primo gruppo di giovani conclude il Direttore BUONAGURO, saranno impegnati lavorativamente all’interno di questa nuova realtà imprenditoriale: FREEDOM ENERGY che opererà su tutto il territorio nazionale e si spera europeo in breve tempo” Rappresentanti Partecipanti: • GIUSEPPE BUONAGURO – Fondatore e Direttore Generale di ITALIAINMOTO • NICOLA PALMIERI – Dirigente del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità della Campania • MARIANGELA CIRIGLIANO – Funzionario del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità • Prof. GENNARO BORGIA – Dirigente Scolastico ITIS – G, Ferraris Napoli GIOVANNI TORTORIELLO Ufficio Stampa ITM stampa@freedomenergy.me