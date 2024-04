In auto con una mitragliatrice: condannato e scarcerato

Girava con una mitragliatrice in auto e per questo finì in manette. Dopo il processo è tornato subito in libertà. Protagonista è stato Vincenzo Falanga, alias “gemello”, arrestato mentre camminava lungo via Settetermini a Boscoreale con delle armi a bordo.

Il Gup del tribunale di Torre Annunziata ha inflitto ai suoi danni due anni con sospensione condizionale della pena. Alla fine del processo ne ha disposto anche la scarcerazione. Accolta la tesi difensiva del suo legale, Roberto Cuomo, secondo cui l'arma trovata in auto poteva essere considerata come clandestina e comune da sparo e non da guerra.

Falanga viene considerato dagli investigatori vicino agli ambienti criminali di Torre Annunziata. In passato è stato coinvolto in due tentati omicidi. In particolare è stato indagato per quello messo a segno a Pompei ai danni di Vincenzo Tufano.