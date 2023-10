Mister Pellapazzo morto a 40 anni, l'esperto: "Era il paziente più monitorato. Bastano tre secondi per la morte cardiaca improvvisa"

Si è spento a 40 anni ieri, nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, Lorenzo Della Femine, Misterpella, il noto tiktoker conosciuto anche come Misterpellapazzo. Fatale per l'influencer da milioni di follower un arresto cardiocircolatorio mentre era con il figlio (ne aveva altri due).

Manuel Ruggiero, medico del 118 presso l'Asl Napoli 2 Nord e presidente e fondatore presso Nessuno tocchi Ippocrate, ha ricostruito su Facebook il malore fatale che ha colpito il 40enne, che era tornato da pochi giorni a casa dopo un ricovero in ospedale: "La morte del tiktoker Lorenzo Delle Femmine (Misterpellapazzo) è un esempio lampante di quanto sia terrificante ed effimera la “morte cardiaca improvvisa”. Lorenzo il giorno prima aveva fatto una Tac con mezzo di contrasto (uno degli accertamenti più completi), si misurava più volte al giorno la pressione, era stato ricoverato in ospedale 3 giorni prima dove sicuramente faceva ECG ed analisi del sangue, praticamente in questo periodo era il paziente più monitorato in assoluto, nonostante questo sono bastati 3 secondi per morire. Ci sono casi dove medici, professori e luminari possono fare ben poco, si deve solo accettare l’evento morte con tristezza e sofferenza, senza per forza cercare un “capro espiatorio”, non è questo il caso, ma nella maggior parte dei casi quel “capro” siamo noi, personale sanitario".