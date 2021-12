Miracolo di San Gennaro, il sangue non ne vuole sapere di sciogliersi/VIDEO

Delusione per i fedeli accorsi in Cattedrale anche nel pomeriggio

Il sangue di San Gennaro non si è sciolto neppure alle ore 17.00. L'abate della Cappella di San Gennaro monsignor Vincenzo De Gregorio ha agitato l'ampolla invano. Delusione per i fedeli presenti in cattedrale

Il solenne rito si svolge dall’altare maggiore della Cattedrale di Napoli, per consentire la piena adesione alle norme anti-covid. La teca resterà in esposizione per l'intera giornata.

Se non dovesse ripetersi il miracolo laico (perché gestito direttamente dalla Deputazione di San Gennaro presieduta dal sindaco di Napoli), durante l'intera giornata di oggi sarebbe il secondo anno consecutivo.

Nel video in basso le preghiere dei fedeli rivolte a San Gennaro.