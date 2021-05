Miracolo di San Gennaro, il sangue non si scioglie: è la seconda volta consecutiva

L'arcivescovo Battaglia: "Non leggete nel miracolo buoni o cattivi auspici per la vostra vita"

Il miracolo di San Gennaro non si ripete neppure il primo maggio. E' la seconda volta consecutiva, dopo il 16 dicembre 2020. L'annuncio è stato dato al termine della celebrazione eucaristica celebrata in Duomo alla presenza di 200 persone. Niente processione degli infrascati neppure quest'anno a causa delle restrizioni Covid.

"Non cercare significati nel miracolo"

La teca con il sangue di San Gennaro è stata tirata fuori dalla cassaforte per la prima volta dal suo insediamento nell'Arcidiocesi di Napoli dall'arcivescovo Mimmo Battaglia, che, nel corso dell'omelia, ha messo in guardia i fedeli, esortandoli a non lasciarsi andare nel voler leggere nel miracolo buoni o cattivi auspici per la loro vita. Dal 2 al 9 maggio, a partire dalle ore 9 fino alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19, i fedeli potranno recarsi in Cattedrale, all'altare maggiore, per pregare davanti alle reliquie e venerare il Santo patrono.

Dopo l'annuncio, l'arcivescovo ha riportato la teca in processione dall'altare maggiore alla cappella che ospita le reliquie del santo patrono. Dopo un breve momento di preghiera è stata impartita la benidizione e si è poi conclusa la cerimonia