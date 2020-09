Si ripete il Miracolo di San Gennaro: sangue già sciolto nella teca

Posti limitati (ci si poteva prenotare entro il 15 settembre), misurazione della temperatura, cerimonia insolitamente raccolta: quello che non cambia in questo 19 settembre 2020 è l'attesa che la città rivolge al Duomo, dove è conservato il sangue del Santo Patrono, Gennaro. E San Gennaro non ha fatto attendere i suoi fedeli: alle 10:01 il cardinale Sepe ha aperto la teca e il sangue era già sciolto. Si è ripetuto così il Miracolo atteso da tutta la città.

La Curia ha disposto nuove regole e questa mattina - come documentano le foto di Alessandra De Cristofaro - la strada appare insolitamente ordinata per la festa di San Gennaro. Forze dell'ordine, sedie disposte all'esterno (300 posti), attive postazioni di soccorso. Una macchina organizzativa che ha cominciato a muoversi all'alba.

Solo poche persone all'interno del Duomo. Sono le cosiddette 'Parenti di San Gennaro'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le nuove regole

San Gennaro non si piega all'emergenza sanitaria, ma si adatta e cambia pelle. Anche le celebrazioni legate al miracolo del Santo patrono di Napoli sono condizionate dalle misure anti-Covid: accesso contingentato su prenotazione per 200 persone all'interno del Duomo, cui si aggiungeranno altri 300 fedeli sul sagrato. Le altre migliaia di persone, che ogni anno accorrono per lo scioglimento del sangue, dovranno accontentarsi di seguire la cerimonia dalla diretta tv di Canale 21. Cambierà anche il rito, con il divieto assoluto, anche per lo stesso vescovo di Napoli, di baciare teca e ampolla del sangue.