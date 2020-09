Si è sciolto il sangue di San Gennaro: si ripete il miracolo partenopeo. L'orario e i numeri del Lotto

Si è sciolto il sangue di San Gennaro. Il miracolo del Santo patrono della città si è così ripetuto, in un anno in cui c'era un'attesa ricca di significati simbolici da attribuire allo scioglimento. La teca, aperta alle 10:01 dal Cardinale Crescenzio Sepe, aveva già al suo interno il sangue liquefatto del Santo, senza grumi - un dettaglio che non è sfuggito ai più devoti.

Volendo ipotizzare dunque alcuni numeri per il Lotto, consigliamo la quaterna 10-19-9-20