"Sono andati via senza pagare il conto di 49 euro. Che senso ha ciò che avete fatto?"

"Nel 2023 è quasi assurdo che possano succedere ancora cose del genere approfittandosi del caos in una pizzeria. Invitiamo il "signore" a ritornare", denunciano sui social Giuseppe Russo de Il Mio viaggio a Napoli e dalla sua compagna Federica.

La denuncia degli influencer

In sostanza, secondo quanto riportano i due influencer, tre persone sedute ad un tavolo della pizzeria dei Quartieri Spagnoli si sarebbero alzate per andare via senza pagare: "Era arrivato il pre-conto, ma sono fuggiti via senza saldarlo. Abbiamo l'immagine nitida del volto di questa persona, che per il momento abbiamo deciso di non mostrare. Una delle persone non è neppure tanto giovane. Abbiamo dalle telecamere di videosorveglianza che ritraggono questa persona nitidamente. Il conto era di 49 euro. Se hai problemi economici ti invitiamo di nuovo a mangiare da noi. Ma non si fa. C'è gente che lavora. Che senso ha ciò che hai fatto?".