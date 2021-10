La scoperta nel porto: minuteria metallica contraffatta per mezzo milione di euro

Dadi di ottone, bussole di acciaio, tutto recante l'indicazione made in Italy. In realtà i 435mila oggetti scoperti dai funzionari Adm di Napoli 1, nell'ambito dell'analisi dei rischi sulle merci che valicano il porto partenopeo, erano contraffatti e non prodotta in Italia.

La merce, qualora immessa sui mercati nazionali ed esteri, avrebbe determinato profitti illeciti per oltre 500mila euro.

Questo da un lato con un'evidente distorsione della concorrenza a danno dei produttori nazionali, dall'altro ingannando i consumatori finali circa origine e qualità del prodotto.

Il carico è stato sottoposto a sequestro e il responsabile della società importatrice è stato denunciato all'autorità.