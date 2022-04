Movida tra i minori: aumentano i controlli e le multe per chi vende alcolici

Disposto l'incremento dei servizi di controllo del territorio, in particolare in alcuni punti della città di maggiore criticità. Inasprite le sanzioni per chi vende alcolici a minori: previste ipotesi di revoca delle licenze in caso di reiterate violazioni. È quanto deciso al termine di una riunione comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli Claudio Palomba, che si è riunito nel pomeriggio nel palazzo di governo per affrontare la problematica connessa alla recrudescenza del fenomeno della criminalità minorile, con alcuni gravi episodi registratisi di recente sia nel capoluogo che nell'area metropolitana.

Allo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno verranno inoltre messe in campo progettualità condivise tra tutti gli attori istituzionali coinvolti in materia di inclusione scolastica, sociale e culturale e per prevenire il disagio giovanile che sfocia spesso in fenomeni di devianza. La prossima settimana prenderanno l'avvio anche i tavoli di osservazione nelle Municipalità, coordinati da dirigenti prefettizi e composti da rappresentanti del Comune, presidenti della Municipalità, responsabili di forze di polizia e polizia locale per affrontare le tematiche connesse alla sicurezza e alla vivibilità dei quartieri.

Parteciperanno anche dirigenti scolastici, rappresentanti del decanato, dirigenti dei settori giovanili delle società sportive, comitati civici e agli altri soggetti collettivi, che avranno il compito di segnalare in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblicale le azioni più urgenti di prevenzione e di contrasto. "I cittadini richiedono una grande attenzione alla sicurezza soprattutto dei più giovani: la decisione assunta insieme al prefetto va in questa direzione. La sinergia istituzionale su questo tema è decisiva", il commento del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.