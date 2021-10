Rubano uno scooter e girano per la città: due minorenni nei guai

/ Via Palermo

I carabinieri della stazione di Marano hanno denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi un 32enne e due minorenni di 15 e 17 anni, tutti di Qualiano. Erano a Villaricca, fermi in via Palermo a bordo di uno scooter oggetto di un furto consumato nel marzo scorso. Nelle loro disponibilità due cacciaviti e un coltello a serramanico.

Nessuno dei tre ha fornito spiegazioni valide ma si troverà a doverne rispondere davanti all’autorità giudiziaria. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario mentre le armi sono state sequestrate.