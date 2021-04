Due minorenni gambizzati: “Volevano rapinarci”

Ci sarebbe una rapina alla base del ferimento di due minorenni di 14 e 15 anni gambizzati stanotte nel rione Sanità. I due ragazzi sono stati portati in ospedale per delle ferite d'arma da fuoco alle gambe. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Pellegrini. Nessuno dei due è stato dichiarato in pericolo di vita e le ferite riportate sono state ritenute guaribili in 12 e 15 giorni. Per uno dei due ragazzi è stato disposto un ricovero precauzionale di pochi giorni.

Le indagini

I giovani hanno riferito ai carabinieri della compagnia Stella di essere stati avvicinati e colpiti dopo essersi ribellati a un tentativo di rapina. Hanno denunciato che l'episodio sarebbe avvenuto all'interno della zona Vergini del rione Sanità. Toccherà ai militari adesso ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Fondamentali potrebbero essere eventuali immagini di videosorveglianza della zona. Sono in corso le indagini che al momento non escludono nessuna pista e hanno l'obiettivo di riscontrare le dichiarazioni dei due minorenni feriti.