Due ragazzini di 14 e 15 anni trovati con armi addosso in sella a uno scooter

Hanno 15 e 14 anni. Sono incensurati e studenti. Ci troviamo a Pozzuoli ed è un tardo pomeriggio di inizio settimana. I due sono a bordo di uno scooter e percorrono via Capuano. I carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia notano i centauri e li fermano. I ragazzi sono molto nervosi e i militari devono approfondire il controllo. Perquisiti, vengono trovati in possesso di due sfollagente telescopici.

Uno dei due manganelli in metallo, già pericolosi se messi in mani non responsabili, era stato anche modificato. All’estremità dell’arma una lama di un coltello lunga 7 centimetri. I ragazzi sono stati denunciati per porto ingiustificato di armi. L’autista - il 15enne – è stato anche sanzionato per guida senza patente e veicolo non assicurato. Sequestrati anche gli smartphone dei ragazzi. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Pozzuoli per conoscere il motivo per il quale i 2 minorenni viaggiassero portando con sé quelle armi.