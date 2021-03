In giro con una pistola per le strade del centro: nei guai anche un minorenne

I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno setacciato le strade della città nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli. 5 le persone denunciate a piede libero. 75 le persone identificate, di questi 28 sono pregiudicati. I militari dell’Arma hanno presidiato le vie dei Quartieri spagnoli. I carabinieri hanno denunciato per porto abusivo d’armi 2 ragazzi, 1 di questi ha 16 anni.

I militari li hanno sorpresi in via Giradi, erano a bordo di uno scooter. Alla vista dei militari hanno gettato una pistola – poi rivelatasi a salve - ed hanno tentato di fuggire. I Carabinieri li hanno immediatamente bloccati ed hanno recuperato l’arma. Denunciati anche 3 parcheggiatori abusivi con la recidiva nel biennio che effettuavano l’attività illecita in piazza matteotti e in zona vecchio policlinico.

Controlli anti-covid. I carabinieri hanno sanzionato 21 persone. Erano – senza il giustificato motivo previsto dalle norme anticontagio - nei quartieri spagnoli e nel centro storico nonostante fossero residenti in altri comuni. I Carabinieri hanno sanzionato anche il titolare di una palestra in via gradini san liborio. All’interno 3 ragazzi che si stavano allenando. Per l’attività anche la chiusura per 5 giorni.