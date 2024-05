"Sto andando al mare", ma nella borsa ha una pistola: in manette un giovanissimo

Il Gip ha convalidato il fermo del minorenne che lo scorso 11 maggio è stato trovato in possesso di una pistola. Il 17enne era in sella ad uno scooter - condotto da un suo amico - quando è stato fermato dai carabinieri a piazza Vittoria. Con lui aveva un borsello nel quale i militari hanno rinvenuto l'arma.

L'arma in questione è una pistola "Bruni", senza matricola e caricata con una cartuccia calibro 7,65 posta sotto sequestro. In sede di udienza di convalida il giovane ha ammesso di aver acquistato la pistola per 150 euro e di possederla per "autodifesa".

I due giovani stavo andando al mare quando sono stati fermati dai militari. Quello alla guida è stato denunciato per concorso in ricettazione, mentre il 17enne è stato trasferito presso una comunità per minori, così come stabilito dal Gip.