Evaso da Airola, detenuto minorenne ritrovato a Napoli

Era uno dei due evasi dall'istituto di pena per minorelli di Airola, nel Sannio, il 23 marzo scorso. I carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, insieme a personale del Nucleo Investigativo regionale della Polizia Penitenziaria, lo hanno arrestato a Napoli, nascosto in un locale protetto da sbarre ed inferriate.

Le indagini per rintracciarlo sono andate avanti per mesi sia in modo tradizionale, attraverso servizi di osservazione e pedinamenti e sia monitorando il web e le tracce telematiche. A suo carico pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura per i Minorenni di Napoli e dovra' espiare un anno, 9 mesi e 14 giorni rapina ed evasione.