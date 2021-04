Sorpreso con uno sfollagente metallico in strada: denunciato minorenne a Napoli

La scoperta della Polizia in via Murelle

Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Murelle due giovani che, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo.

I poliziotti li hanno bloccati trovando uno di essi in possesso di uno sfollagente telescopico in metallo. Il giovane, un 17enne napoletano, è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere ed affidato ai genitori.

I due giovani sono stati, inoltre, sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19, poiché trovati fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.