In giro con una pistola carica: minorenne finisce in manette

Ancora movida armata a Napoli. Sabato pomeriggio i carabinieri a Piazza Vittoria hanno controllato due ragazzi in scooter con targa polacca. Il passeggero, un 17enne, è stato trovato in possesso di un borsello fasciato attorno alla maglia. Il giovane alla guida, un 20enne di Marano, già noto alle forze dell'ordine, è stato perquisito insieme all'amico.

I carabinieri, in particolare, hanno trovato una pistola calibro 9 senza matricola, col caricatore inserito e all’interno un proiettile 7,65. Il minorenne è stato arrestato per porto abusivo di arma da fuoco e concorso in ricettazione. L’altro denunciato per quest’ultimo reato. Il 17enne è stato portato nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, in attesa di giudizio, la pistola è stata sequestrata.