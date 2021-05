Minorenne accoltellato in zona Lungomare, identificato un 17enne

Il fatto è accaduto nella serata di sabato in via Arcoleo

Un minorenne è stato ferito a Napoli da un coetaneo con colpi di coltello ad un braccio e ad un fianco. Il fatto è accaduto nella tarda serata di sabato non lontano dal Lungomare, in Via Arcoleo.

Il presunto responsabile - come riferisce l'Ansa - è stato identificato dalla Polizia: si tratta di un 17enne. All'origine dell'accaduto ci sarebbero futili motivi.

Il ferito, un 16enne, è stato portato presso l'ospedale Pellegrini, dove è ricoverato, ma non è in pericolo di vita.