Ancora un minorenne accoltellato: corsa in ospedale a Villa Betania

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato alla mano e alla gamba ieri sera ed è stato curato all'ospedale Villa Betania di Napoli. Il giovane, residente a Casalnuovo, è stato portato all'ospedale dal padre ed è stato giudicato guaribile in 10 giorni.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che sta indagando per ricostruire l'accaduto. Il giovane sarebbe stato aggredito nel corso di una lite scoppiata per futili motivi, le cui circostanze però non sono ancora chiare, così come il luogo dell'aggressione.