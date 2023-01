Accoltella un coetaneo a Scampia e poi si consegna alla polizia

Un 16enne è stato arrestato a Scampia con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato Scampia e dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Hugo Pratt per una segnalazione di una persona ferita.

Giunti sul posto, hanno trovato un minore riverso a terra con una ferita da arma da taglio e una donna che ha raccontato di aver udito delle urla per poi notare la vittima a terra sanguinante. Poco dopo, l'aggressore, un 16enne napoletano, si è costituito presso gli uffici della Questura dove gli agenti della Squadra Mobile e dell'Ufficio prevenzione Generale lo hanno arrestato per tentato omicidio aggravato.