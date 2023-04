Fugge da un centro di accoglienza ma si perde sul corso Garibaldi: chiede aiuto ai militari

Un minore maliano nella tarda serata di giovedì su corso Garibaldi si è avvicinato ad una pattuglia di militari dell'esercito italiano della Brigata Garibaldi impegnati nell'operazione strade sicure. Il ragazzino è apparso in stato confusionale ma con un italiano stentato è riuscito a fare capire loro di aver bisogno di aiuto. A seguito di accertamenti dei carabinieri del comando provinciale di Napoli il minore è risultato che era fuggito in un centro di accoglienza di Cancellara (Potenza) e che si era diretto a Napoli in cerca di fortuna.

Spaventato ha poi desistito ed essendosi perso ha chiesto aiuto ai militari.