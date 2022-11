Litiga con il vicino e lo minaccia con una bombola del gas

Questa mattina ad Afragola i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Nunziatella. Un 67enne del posto, dopo un litigio per una questione di parcheggio col vicino di casa, ha minacciato di lanciargli una bombola del gas dalla finestra.

Il vicino allora ha chiamato i carabinieri e il 67enne ha minacciato anche loro sempre con la stessa bombola. Impediva ai militari di entrare in casa ma alla fine il 67enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e minacce. A breve sarà trasferito nel carcere in attesa di giudizio.