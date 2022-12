Minaccia armato di pistola gli studenti di una scuola dal tetto di casa

Armato di pistola, poi rivelatasi a salve priva di tappo rosso, ha minacciato alcuni studenti dal tetto della sua abitazione adiacente la scuola. I poliziotti del Commissariato San Carlo Arena sono intervenuti in via Traversa I Filippo Maria Briganti e hanno denunciato un 44enne per minacce aggravate, interruzione di pubblico servizio e invasione di terreni o edifici.

L'uomo, dal tetto di pertinenza della sua abitazione, stava minacciando alcuni alunni di un istituto scolastico poco distante. I poliziotti, una volta sul posto, lo hanno bloccato mentre usciva dall’appartamento dove hanno poi trovato una pistola a salve priva di tappo rosso. Inoltre, gli agenti hanno accertato che lo stesso, la settimana scorsa, si era presentato nell’istituto scolastico Galiani di via Don Giovanni Bosco dove, per futili motivi, aveva minacciato di morte la vicepreside e alcuni alunni per poi danneggiare alcuni scooter di docenti e studenti. Gli agenti hanno verificato che l’uomo, con precedenti di polizia, aveva occupato abusivamente la casa in cui si trovava.

E' stato denunciato.

"Massima allerta"

“Abbiamo allertato le forze dell’ordine e richiesto la massima allerta”- ha dichiarato il consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli- “. Dopo la vicenda della Guarano di Melito, dove un professore è stato accoltellato ed ucciso dal bidello, è il caso di non prendere mai più sotto gamba certe questioni. Serve aumentare il livello di sicurezza prima che si verifichino incidenti o, peggio ancora, tragedie.”