Minaccia i passanti con un bastone di legno: fermato algerino

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Acquaviva per una segnalazione di una persona molesta che stava minacciando i passanti con un bastone di legno. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo in forte stato di agitazione che, alla loro vista, ha dato in escandescenze scagliandosi contro di loro e aggredendoli fino a quando, dopo una colluttazione, è stato bloccato; inoltre, hanno rinvenuto poco distante il bastone.

Un 33enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione poiché, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, ha danneggiato una parete.