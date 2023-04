Disarma il figlio che lo minacciava e lo fa arrestare

Chiede droga al padre anziano per comprare la droga. Un 47enne è stato arrestato dopo aver minacciato il genitore con una pistola. Prima ha chiesto 50 euro, poi 100, ma dinanzi al rifiuto del padre lo ha minacciato con l'arma.

La vittima, però, è riuscita a far cadere l'arma dalle mani del figlio e chiama il 112. All'arrivo dei militari il 47enne li ha aggrediti, ma è stato bloccato e arrestato ed ora è in attesa di giudizio. La pistola è risutlata essere finta. Per il 47enne l'accusa è di estorsione.