Minaccia il padre con un coltello: tornata ai domiciliari dopo l'arresto

La 19enne era già detenuta agli arresti in casa

I carabinieri della stazione di Procida hanno arrestato per evasione e porto di armi o oggetti atti ad offendere una 19enne del posto, già nota alle forze dell'ordine. La ragazza era agli arresti domiciliari ma è uscita di notte nonostante la misura imposta dall’autorità giudiziaria. La madre - convivente - ha chiamato i carabinieri perché molto preoccupata e così sono scattate le ricerche.

I militari dell’Arma - a conoscenza di diversi dissidi avvenuti in passato tra la 19enne e il suo patrigno - sono andati a casa dell’uomo per controllare. All’interno dell’abitazione c’era la ragazza, stava minacciando il patrigno ed aveva in mano un coltellino a serramanico. I carabinieri hanno convinto la 19enne a desistere nel suo intento e l’hanno bloccata.

L’arrestata - al termine del processo - è stata sottoposta agli arresti domiciliari