Minaccia la nonna per soldi: arrestato minorenne

I carabinieri della stazione di Napoli Capodimonte hanno arrestato per maltrattamenti aggravati contro familiari conviventi un ragazzo non ancora 18enne, la vittima è la nonna. I militari dell’arma – allertati dal 112 – sono intervenuti in zona Colli Aminei nell’abitazione della 75enne dove il giovane conviveva. Pretendeva del denaro per comprare la droga e ha minacciato la nonna di farle del male e di distruggere l’appartamento.

Questo è stato l’ultimo di molti altri episodi già denunciati dall’anziana vittima. I Carabinieri sono entrati in casa e lo hanno arrestato. Il giovane è stato condotto presso una comunità.