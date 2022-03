Minaccia di morte la madre: non voleva dargli i soldi per l'alcol

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 54enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Ha chiesto soldi alla madre 82enne e quando la donna si è rifiutata l'ha minacciata di morte.

Non è stata la prima volta, è già accaduto in passato. Per assecondare la dipendenza dall'alcol ha chiesto ai genitori anziani molti soldi e spesso li ha ottenuti con la forza. Questa volta la donna ha avuto molta paura e, approfittando della distrazione del figlio, ha allertato il 112. Per l'uomo sono scattate le manette.