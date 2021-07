Evade dai domiciliari e minaccia di morte un barista: arrestato 23enne

A Monteruscello di Pozzuoli i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato - 2 volte - per evasione un 23enne di Pozzuoli già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si è allontanato dalla propria abitazione e i Carabinieri lo hanno trovato in strada, lo hanno arrestato e sottoposto un’altra volta agli arresti domiciliari.

Passano 2 ore e il giovane evade ancora. Va in un bar di via Parini e dopo aver litigato con il titolare dell’attività (voleva dei soldi) lo ha prima minacciato di morte e poi gli ha danneggiato l’auto con un sasso. I carabinieri – allertati dal 112 per “schiamazzi in strada” – hanno ricostruito quanto fosse avvenuto e bloccato per la seconda volta il 23enne che, intanto, si era recato presso una sala slot poco lontana. L’arrestato – denunciato a piede libero anche per minacce e danneggiamento – è stato ristretto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di giudizio.