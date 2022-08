Caivano, picchia la moglie e la minaccia con la pistola: trovato e arrestato

Insulta la moglie, la picchia e le punta contro una pistola. Accade a Caivano, dove un 40enne ha aggredito la compagna. In preda a uno scatto d'ira, è poi scappato. I carabinieri della stazione di Crispano lo hanno intercettato in via Appia. Alla vista dei militari, l'uomo ha gettato la pistola.

L'arma è stata recuperata dai carabinieri, una revolver Smith & Wesson calibro 38 dal tamburo carico, pronta a far fuoco. Il 40enne, invece, già noto alle forze dell'ordine, è finito in manette per maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di armi. Nella sua abitazione è stato trovato un piccolo arsenale: una beretta 92fs parabellum con matricola abrasa e 1 proiettile calibro 357 magnum. Poi una pistola a salve, una balestra, un’ascia, un pugnale con lama da 40 centimetri, una mazza da baseball e tre carabine ad aria compressa. E ancora un fucile da sub completo di arpione e due piante di cannabis. Il 40enne è in carcere, in attesa di giudizio.