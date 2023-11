Minaccia di uccidere la moglie davanti alla figlia di nove anni: in manette

A Massa Lubrense, in provincia di Napoli, i carabinieri insieme ai militari della sezione radiomobile della compagnia di Sorrento sono intervenuti in un'abitazione dove era in corso una lite familiare. In casa si trovavano marito, moglie e figlia di nove anni.

La presenza dei carabinieri non ha calmato l’uomo che ha continuato ad inveire nei confronti della donna minacciando di ucciderla. I carabinieri a quel punto lo hanno bloccato e arrestato. L’uomo è ora in carcere in attesa di giudizio.