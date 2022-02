Minaccia la moglie con un coltello: quando arrivano i carabinieri aggredisce anche loro

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per maltrattamenti contro famigliari e minaccia a pubblico ufficiale un 44enne del posto.

I militari – allertati dal 112 - sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo per una lite in famiglia. In casa l’uomo, aveva un coltello e stava minacciando di morte la moglie.

I carabinieri hanno provato a riportare la calma ma è stato tutto vano. L’uomo ha minacciato anche i militari. Intanto è arrivata un’altra pattuglia e sono riusciti a bloccare il 44enne che è stato arrestato.