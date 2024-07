Afferra un coltello e tenta di colpire la madre: si salva grazie ai vicini

I carabinieri di Caivano hanno arrestato per tentata estorsione, rapina e lesioni un 42enne di Casandrino già noto alle forze dell’ordine. Il soggetto avrebbe preteso soldi per acquistare della droga dalla madre.

Il 42enne ha incassato il rifiuto della madre aggredendola e raccogliendo un coltello da cucina avrebbe tentato di colpirla. La vittima è scappata e si è rifugiata nell’appartamento dei vicini. I carabinieri sono arrivati poco dopo, allertati dal 112. Il 42enne è stato disarmato ed è finito in manette. Ora è in carcere, in attesa di giudizio.