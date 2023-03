Minaccia di far saltare in aria la casa con moglie e bambini: arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via D’Avalos per una segnalazione di una persona in forte stato di agitazione che aveva minacciato con una bombola di gas di far saltare in aria un appartamento in cui vi era una donna con alcuni bambini.

I poliziotti, raggiunto l’appartamento, hanno avvertito un forte odore di gas ed hanno sorpreso un uomo con in mano una bombola di gas con la valvola di sicurezza aperta; pertanto, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

Inoltre, con il supporto di personale dei Vigili del Fuoco, la bombola è stata messa in sicurezza. L’ uomo, un 33enne dominicano irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, nonché denunciato per minaccia e danneggiamento.