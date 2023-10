Gruppo di donne protesta fuori la chiesa di don Patriciello: tra loro anche la moglie di un pregiudicato

Minacce, anche se in forma velata, a don Maurizio Patriciello, il parroco della chiesta di San Paolo Apostolo accanto al Parco Verde di Caivano. Ieri sera, verso le 18, alcune donne sono andate davanti l'ingresso della parrocchia per protestare, utilizzando anche un megafono; le manifestanti avrebbero detto di essere lì per parlare con don Patriciello e di essere pronte a occupare la chiesa qualora il parroco si fosse rifiutato di incontrarle.

Secondo quanto si è appreso, il prete avrebbe parlato con qualcuna di loro per poi allontanarle, perché infastidito dal loro comportamento minaccioso. I carabinieri della compagnia di Caivano sono subito intervenuti e hanno identificato alcune donne prima che il gruppo si sciogliesse. Tra loro, Angela Iaccarino, moglie di Antonio Andreozzi, uomo ritenuto dagli inquirenti contiguo al clan Ciccarelli. Non si esclude che tra i motivi della protesta ci sia il censimento delle abitazioni in atto, per verificare quali sono occupate abusivamente probabilmente proprio su ordine della camorra, una indagine che va avanti da mesi.

"Una scintilla, qualcosa di bello, ma ai malviventi dà fastidio: per anni hanno fatto quello che volevano, perché il 'gatto non c'era', ora le cose stanno cambiando". Lo dice a LaPresse don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, hinterland a nord di Napoli. "Il presidente De Luca ha ragione quando dice: 'Qui lo Stato non c'è stato' - afferma - Adesso vediamo controlli quotidiani, la presenza delle forze dell'ordine è costante e questa cosa dà fastidio perché ha inflitto un duro colpo ai malavitosi che per anni hanno fatto affari con la droga". La responsabilità maggiore, per don Patriciello, è in capo alle Amministrazioni comunali "che si sono succedute negli anni". "Si giravano tutti dall'altra parte", un atteggiamento che ha favorito la diffusione di un sistema generale di illegalità. "Ma accanto ai delinquenti abbiamo anche le persone perbene - sottolinea - non va fatta di tutta l'erba un fascio".