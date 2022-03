Minacciato di morte il comandante della Municipale: manifesto funebre all'ingresso del Comando

Grave episodio ad Arzano dove sono state registrate nuove minacce di morte al comandante della Municipale, Biagio Chiariello. Un manifesto funebre, con tanto di nome e foto di Chiariello, è stato rinvenuto questa mattina nell'atrio del Comando con alcuni fiori.

Sul manifesto c'era anche un "messaggio" per Chiariello: “Il 10 marzo è deceduto il signor Biagio Chiariello: Colonnello qui siamo ad Arzano no a Frattamaggiore qui il casino non ci piace”.

Lo stesso messaggio intimidatorio era stato rivolto allo stesso Chiariello da un parente di un boss locale, durante un'operazione della Municipale. Ma non è tutto. Lo scorso anno al Comune di Arzano arrivò una lettera con minacce di morte che, tra gli altri, vennero rivolte anche allo stesso comandante. Su tutti questi episodi, intanto, si indaga e la Procura ha aperto un'inchiesta.

Sono già tanti i messaggi di vicinanza recapitati al comandante Chiariello che, come noto, è in prima linea nella lotta alla malavita organizzata.