Insulta e minaccia i medici intervenuti per soccorrere il padre: "Vi spacco la faccia"

Ennesima aggressione ai danni del personale del 118 si è consumata ieri a Napoli. La squadra è intervenuta per una colica renale, ma è stata aggredita e minacciata. L'episodio è stato reso noto da uno degli stessi operatori e diffuso dalla pagina "Nessuno Tocchi Ippocrate".

“16 Febbraio Ore 7 vico Lungo s Matteo colica addominale. Sul posto io aut soccorritore smontante, inf M.B., aut montante D. R. ARRIVATI sul posto D. R. e M.B. salgono io resto giù e parcheggio il mezzo. In casa si trovano il padre (paziente) e figlio agli arresti domiciliari. Il padre,con colica renale, urla dicendo che dobbiamo accompagnare in ospedale (Fatebenefratelli). Infermiera dice no, il figlio si frappone tra padre e inf ed inveisce nei confronti di quest'ultima. L'autista DR cerca di calmare, ma inutilmente. io giù ,sentendo le urla ,citofono per poter salire.

Il figlio si affaccia e mi minaccia di spaccarmi la faccia offendendomi con tututto il peggio del suo repertorio. Io busso ad altri condomini per poter salire ,ma nessuno apre. Chiamo la polizia che arriva sul posto dopo poco. Partiamo alla volta dell’Ospedale del Mare, l’infermiera si rifiuta di avere contatti con questi e sale al mio fianco nella cabina guida, dietro con il paziente il soccorritore. Arrivati in ospedale l’uomo inizia nuovamente a dare di matto. Scende dalla barella ed entra nella sala del codice verde. Bloccato dalle giurate viene calmato. Noi andiamo via.”