Ancora minacce contro la giornalista Luciana Esposito: indagini in corso

La giornalista Luciana Esposito ancora nel mirino dei clan a Ponticelli. A denunciarlo sono la Federazione nazionale della Stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti della Campania che hanno chiesto alle autorità competenti di indagare sulle frasi pronunciate da un ex ras di Ponticelli attualmente sotto protezione.

A preoccupare sono i post realizzati su Instagram dall'uomo attualmente ai domiciliari in cui viene citata indirettamente la cronista. “Dopo aver pubblicato la foto del suo nuovo tatuaggio lanciando minacce ai suoi nemici: 'Infami, per voi ci saranno i giorni dei limoni neri' ne ha lanciato un altro a quelli che chiama 'infami' invitandoli a inviare il post 'alla vostra amica', riferendosi presumibilmente alla collega” scrive il sindacato in una nota. “Il caso è già all’attenzione delle forze dell’ordine alle quali chiediamo la massima attenzione. A Luciana l’invito a continuare a raccontare con coraggio il suo territorio” concludono i membri del sindacato.