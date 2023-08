Rifiuta la gestione della spiaggia per le continue minacce

Rinuncia alla gestione di un tratto di spiaggia per le continue minacce subite. E' accaduto a Pozzuoli e l'episodio ha spinto il sindaco Gigi Manzoni e l’assessore al governo del territorio Giacomo Bandiera, a recarsi dai carabinieri per segnalare l'episodio. I due hanno consegnato una pec in cui il soggetto si diceva indisponibile al ricevere in affidamento il tratto di litorale in località Licola.

Vincenzo Calcamucci, questo il nome dell'imprenditorie, ha motivato l'indisponibilità con l'aver subito “minacce e taglieggiamenti vari” da parte di "soliti personaggi che oramai la fanno da padroni" in una "zona diventata una vera e propria polveriera". Il sindaco e l’assessore Bandiera hanno consegnato il testo della pec ai militari affinché si possa fare piena luce sugli episodi denunciati da Calcamucci.