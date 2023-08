Stupri a Caivano, la madre di una vittima: "Nel quartiere ci stanno minacciando"

"Stiamo subendo minacce dal quartiere, hanno anche derubato mio figlio, quello che ha denunciato gli orrori”. La madre di una delle ragazzine vittime di stupro nel Parco Verde di Caivano, attraverso il suo legale Angelo Pisani, sottolinea una situazione per lei e per i suoi familiari sempre più complicata.

“Non mi sento al sicuro – prosegue la donna – ho bisogno di parlare con la presidente Meloni, voglio parlare con lei. Domani (quando la premier è attesa nel rione popolare dell'hinterland napoletano, ndR) venga nella scuola frequentata da mia figlia e da mia nipote". Secondo quanto emerso, al fratello della vittima di violenze è stato rubato lo scooter, episodio che i familiari hanno interpretato come ulteriore minaccia per la loro incolumità.

Per la vicenda sono indagati due maggiorenni e almeno 15 minorenni. Tra questi secondo quanto emerso negli ultimi giorni dovrebbero esserci anche familiari dei locali ras, in un'area – già nota per numerosi altri episodi di cronaca nera – che risulta storicamente essere una delle più grandi piazze di spaccio dell'hinterland partenopeo.

Un corteo di 200 persone

Intanto ieri a Caivano si è svolto un corteo “in sostegno e solidarietà alle vittime dello stupro”. Circa 200 persone – soprattutto mondo delle associazioni e del volontariato, poche decine di semplici residenti – si sono mosse rapidamente per le strade della città, sotto la pioggia. Un'iniziativa che non si può considerare di particolare successo, e che fa il paio con l'omelia domenica di don Maurizio Patriciello, andata quasi deserta. I manifestanti si sono spostati dalla chiesa del Parco Verde al centro sportivo Delphinia, il luogo abbandonato in cui si sono consumate alcune delle violenze degli stupratori.

Don Patriciello, sotto scorta dallo scorso anno per minacce camorristiche, spiega che “non si deve perdere la speranza”. “È da qui che è partita la battaglia contro i roghi tossici, è da qui che è stata avviata la mobilitazione contro i veleni della Terra dei fuochi che ha portato nel 2015 alla prima legge contro gli eco-reati", spiega. Non soltanto omertà quindi, ma persone che hanno bisogno lo Stato si prenda cura di loro. “ul versante della sicurezza – spiega il parroco – molto è stato fatto. Ma lo Stato non è solo la divisa delle forze dell'ordine, lo Stato significa anche servizi sociali, trasporti, strutture".

La politica e la vicenda di Caivano

Giorgia Meloni intanto domani sarà nel quartiere. Lo ha assicurato personalmente a don Maurizio Patriciello. "Sono tanto speranzoso. Vediamo cosa accadrà dopo la visita – spiega Patriciello – Penso che verrà qua con delle proposte concrete. In questo quartiere le povertà sono tante, alla porta della parrocchia c'è anche chi bussa perché non ha la possibilità di acquistare un litro di latte per i propri figli. È un quartiere (di case popolari per terremotati del 1980, ndR) che non doveva mai nascere".

"È giusto che Giorgia Meloni vada a Caivano, non mancheremo neanche noi, ma non ci andremo insieme – ha sottolineato la segretaria del Pd Elly Schlein – È giusto andarci, perché gli abitanti segnalano un'assenza dello Stato, della comunità, dei servizi. Ma importa, nell'andarci, quello che si lascia. Bisogna portare non soltanto un riflettore per un giorno ma idee per costruire percorsi alternativi. Penso a Scampia, dove un'attenzione forte ha portato una risposta comunitaria, che ha dato delle alternative che hanno contribuito a cambiare la storia di quel quartiere”.

Ad accompagnare domani la presidente del Consiglio nel Parco Verde ci sarà il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Sono stato in silenzio alcuni giorni per non unirmi al coro delle solidarietà pelose che sono insopportabili – è stato ieri l'intervento del governatore – avremo domani mattina (oggi, ndR) un incontro con il Commissario di governo del Comune di Caivano e i dirigenti scolastici per mettere a punto un ulteriore programma di intervento, essendo noi Regione Campania l'istituzione che ha fatto da supplenza ad altre istituzioni che non hanno fatto quello che è loro di competenza, che sono il Comune e il Governo nazionale dal punto di vista della sicurezza".