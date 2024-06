Minacce a don Patriciello: avviso orale per il suocero del boss

Minacce con un coltello in tasca a don Maurizio Patriciello: avviso orale nei confronti di Vittorio De Luca, suocero del boss Domenico Ciccarelli. Nella serata di oggi, è stato notificato il provvedimento di avviso orale aggravato emesso dal Questore di Napoli nei confronti del 74enne napoletano.

Lo stesso, pregiudicato per condanne definitive in materia di armi e stupefacenti e imparentato con un boss del clan Ciccarleli del Parco verde di Caivano, nella serata di ieri era stato fermato e poi denunciato a piede libero per porto di strumenti atti ad offendere, poiché colto, da personale della Polizia di Stato, in possesso di un coltello che deteneva durante la celebrazione della funzione religiosa tenutasi presso la chiesa del Parco Verde di Caivano.

Il provvedimento contiene un aggravamento delle ordinarie prescrizioni monitorie. Nello specifico, il divieto di detenere apparati di comunicazione ricetrasmittenti, strumenti di protezione balistica, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi e sostanze infiammabili. La violazione delle prescrizioni di aggravamento è punita con la reclusione da uno a tre anni e con una multa fino a cinquemila euro.