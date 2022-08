Fa multare il conducente dell'auto che occupa lo stallo per disabili: "Ti prendo a schiaffi"

A Casoria capita anche che chi parcheggia impropriamente su uno stallo per disabili, minacci la figlia dell'avente diritto che ha allertato le forze dell'ordine. L'uomo, mentre veniva multato, avrebbe detto alla donna "ti picchio".

A raccontare l'accaduto a NapoliToday la donna: "Il signore ha imprecato, ha insultato i miei defunti e poi mi ha detto che mi avrebbe preso a schiaffi davanti agli agenti della Polizia Municipale - dichiara Lucia - io adesso ho paura, questa persona conosce la macchina di mio padre che trasporta mia madre disabile, e conosce dove abito. Ho comunicato agli agenti che volevo denunciare, ma mi hanno detto che non era possibile al momento, che non potevano darmi i dati della persona, e che devo fare una richiesta specifica. Noi adesso abbiamo paura - conclude - mi ha minacciata e insultata in presenza degli agenti senza aver paura delle conseguenze, ho paura che ci possa fare del male". Sulla vicenda é intervenuta anche La Battaglia di Andrea, la quale ha allertato i vigili e assistito telefonicamente Lucia. "Certi attegiamenti vanno puniti - dichiara Asia Maraucci, presidente della nota associazione - non solo a Casoria, ma in tutta Italia, bisognerebbe cominciare a denunciare per violenza privata chi occupa impropriamente stalli riservati, e nello stesso tempo, laddove arrivino minacce, come sembrerebbe nel caso di stamattina, denunciare anche per minacce. Da parte nostra - conclude - appoggeremo la signora laddove decida di denunciare".