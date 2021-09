Minacce al direttore del cimitero: "Dimettiti o sei morto"

"Dimettiti o sei morto". Sarebbe questo il messaggio contenuto in una lettera indirizzata al direttore pro-tempore del cimitero di Casoria-Arzano-Casavatore, Francesco Leo. Sul messaggio stanno indagando i Carabinieri sotto la direzione della Porcura di Napoli Nord.

Intanto, arrivano i primi messaggi di vicinanza a Leo, come quello del sindaco di Casavatore Vito Marino: "Massima solidarietà all’avvocato Francesco Leo per le vili minacce ricevute. Una sola certezza mi sento di dare: l’avvocato Leo non resterà solo. Personalmente e l’intero Ente Comune da me rappresentato saremo garanti della legalità.

Nelle prossime ore darò specifico mandato al l’avvocato dell’Ente perché siano messe in atto tutte le azioni necessarie al l’accertamento della verità ed al l’individuazione degli autori del vile ed ignobile gesto .attenderemo l’esito delle indagini, riponendo massima fiducia nel l’operato degli Inquirenti, ai quali dichiariamo sin da ora la massima disponibilità e collaborazione. Al termine dell’indagine non mancherà la dura e ferma risposta dell’Ente, a tutela dell’immagine di Casavatore".