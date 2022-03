Comandante della Municipale minacciato: arrestato il fratello del ras Monfregolo

Oggi ad Arzano i Carabinieri di Castello di Cisterna, hanno arrestato Mariano Monfregolo, 39enne, fratello del boss Giuseppe. Monfregolo è accusato, insieme ad una seconda persona (per la quale è scattato il divieto di dimora in Campania), è accusato di aver minacciato il Comandante della locale Polizia Municipale, Biagio Chiariello. Per gli investigatori, i due - in particolare - sono accusati di “minaccia a pubblico ufficiale” aggravata dalle modalità mafiose.

I fatti si sono verificati lo scorso febbraio. Chiariello e i suoi agenti erano impegnati nei controlli del rione 167, presso alcune abitazioni (alloggi popolari) occupate da alcuni familiari del boss Giuseppe Monfregolo. Alla richiesta dei documenti di identificazione, uno di questi rivolgendosi a Chiariello, e dopo avergli chiesto se avesse diretto la Municipale di Frattamaggiore, ha detto: “So che a Frattamaggiore avete fatto macelli ma qui siamo ad Arzano e i macelli non si fanno”.

"Sono vivo, schifosi"

Dopo qualche settimana, all'esterno del Comando venne affisso un manifesto funebre con nuove minacce per Chiariello. Un manifesto funebre, con tanto di nome e foto di Chiariello, rinvenuto nell'atrio del Comando con alcuni fiori. Sul manifesto c'era anche un "messaggio" per Chiariello: “Il 10 marzo è deceduto il signor Biagio Chiariello: Colonnello qui siamo ad Arzano no a Frattamaggiore qui il casino non ci piace”.

Da quel momento Chiariello è finito sotto scorta, dopo un confronto con le istituzioni. Amaro il commento del Comandante che, qualche giorno dopo, lanciò un chiaro messaggio ai suoi aggressori. "Sono VIVO Schifosi, VERGOGNATEVI, avete commesso un grande errore (mandanti ed esecutori) sottovalutando la DETERMINAZIONE e la sete di GIUSTIZIA che mi connotano.... Sarete accolti nelle patrie GALERE, promesso! P.S. e che sia chiaro, NON MI FERMERETE!!!".