Follia al centro storico, schiaffi e minacce a ragazze e turisti: "C'erano 200 persone e nessuno ha mosso un dito"

"Ieri notte alcuni di noi si trovavano al centro storico, in compagnia di amici in visita che da fuori Italia sono venuti a trovarci catturati da Napoli, dalla sua innata bellezza a cui ha pensato il “Pataterno”, e per il modo di affrontare la vita qui, il modo di vivere la quotidianità nelle sue forme più semplici e vere. Purtroppo però ieri sera non è andata proprio bene. Eravamo in uno dei punti di ritrovo più vissuti del centro storico, quando in questo vicolo stretto, passa un’auto a velocità elevata senza rendersi conto che c’era gente ovunque e che prima di poter passare avrebbe dovuto almeno dare il tempo a noi ragazzi di “azzeccarci sotto il muro”. Purtroppo questi due ragazzi che guidavano, hanno preferito calpestare con le ruote destre i piedi a due ragazze, le quali come reazione istintiva, hanno dato un colpo sulla macchina; da qui in avanti la vergogna più totale. Esce il primo ragazzo/ autista dell’auto che urla verso la ragazza: Puttà, ma c’ bbuó fà !? Nè, famm nu b...! E mentre lui offende la ragazza, un ragazzo colombiano che era praticamente senza volerlo “azzeccato” a lui, gli dice con calma qualcosa, immaginiamo in difesa della ragazza, quando l’autista decide di aprirgli direttamente sulla faccia la portiera della sua auto, rischiando di distruggergli zigomo e naso. Non contento esce l’altro ragazzo dal finestrino come se fosse una scimmia e saltando sulla macchina, raggiunge il ragazzo colombiano innocente e gli dà uno schiaffone in faccia. Tutto questo davanti a 200 - 300 persone che restano praticamente in silenzio, senza muovere un dito davanti a questa violenza. Scene da preistoria, scene di cui vergognarsi. La domanda è: 'Perché dobbiamo accettare in silenzio tutto questo".

E' il post con il quale i gestori della pagina Facebook Sii turista della tua città, da tempo impegnati nella valorizzazione della bellezza di Napoli, contro il degrado, denunciano quanto accaduto venerdì sera ad un gruppo di ragazzi tra le strade del centro storico.