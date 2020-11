Novembre nero per il Covid: mille morti nell'ultimo mese in Campania

Emerge un dato poco incoraggiante in Campania e riguarda l'escalation di decessi Covid, che ha toccato il suo plateau (si spera) nel mese di novembre che si sta per concludere. Dal mese di marzo al 30 ottobre si erano registrati nella nostra regione 659 morti per Coronavirus e 52mila contagi. Nell'ultimo mese (dal 31 ottobre al 30 novembre), invece, si sono verificati già 1014 decessi per Covid a fronte di 155319 positivi (103mila in più rispetto alla fascia marzo-30 ottobre). Bisognerà attendere ancora qualche settimana per verificare l'efficacia delle misure anti Covid messe a punto da Regione e Governo (zona rossa), sperando che gli assembramenti degli ultimi giorni, dopo la morte di Maradona, non incidano troppo negativamente sulla diffusione dell'epidemia in Campania.

Muore anestesista in pensione: era la moglie dell'ortopedico Cosimo Russo

Intanto non si placano i decessi nel mondo ospedaliero. L'ultimo riguarda Paola De Masi, anestesista del Cardarelli in pensione e moglie di Cosimo Russo, ortopedico sempre del Cardarelli, deceduto anch'egli (come la moglie) a causa del Covid-19. Nell'ospedale più grande del Mezzogiorno nel frattempo prosegue nel pronto soccorso la divisione tra pazienti Covid e non Covid attraverso i paraventi, come ci racconta un operatore sanitario dell'ospedale.

Bollettino Campania 30 novembre

L'Unità di crisi della Regione Campania ha reso noto il nuovo bollettino sull'epidemia Covid. Sono 1626 i nuovi positivi su poco più di 14mila tamponi effettuati. L'incidenza tra contagi e tamponi scende all'11.3%. 42 i nuovi decessi registrati.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.626

di cui:

Asintomatici: 1.431

Sintomatici: 195

Tamponi del giorno: 14.286

Totale positivi: 155.319

Totale tamponi: 1.586.159

​Deceduti: 42 (*)

Totale deceduti: 1.673

Guariti: 1.843

Totale guariti: 49.119

* 18 deceduti nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 182

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 2.141

* Posti letto Covid e Offerta privata