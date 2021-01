Napoli capitale della migrazione verso il Nord Italia: i dati Istat

Napoli capitale dei flussi migratori dal Sud al Nord Italia. È quanto emerge dall'ultimo report dell'Istat. Il capoluogo partenopeo è infatti la città che negli ultimi 10 anni ha visto il maggior numero di persone spostarsi nelle regioni settentrionali.

In generale, è l'intero Mezzogiorno che si sta desertificando, con un'emorragia inarrestabile di forze verso le regioni più ricche d'Italia. In 10 anni sono stati 1 milione 140mila circa i meridionali che hanno "fatto le valige". Tra entrate e uscite, il saldo netto vede il Sud aver perso in pratica l'intera popolazione della Basilicata, 521mila persone.

La regione del Mezzogiorno da cui partono più emigrati è proprio la Campania (29%), seguita da Sicilia (25%) e Puglia (18%). Vanno soprattutto in Lombardia (29%), ma un'altra regione particolarmente attrattiva risulta essere l' Emilia-Romagna.

Dal Mezzogiorno si sono trasferiti all'estero, inoltre, oltre 43 mila italiani (2,2 per mille)..