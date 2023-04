Migranti, De Luca contro il governo: “Esposti alla delinquenza organizzata”

"In relazione alla nomina del?commissario straordinario per l'immigrazione, la Regione Campania non ha espresso, diversamente da quanto può apparire dalle cronache di stampa, nessuna posizione di contrapposizione ideologica o pregiudiziale?. ?La Campania esprime il proprio dissenso nel merito di misure?, come l'eliminazione della ?'protezione speciale?', che possono aggravare i problemi, lasciando abbandonati a se stessi nei quartieri e nelle città, persone che in concreto non si riescono a rimpatriare, e che rimangono esposte al richiamo della delinquenza organizzata?".

Così in una nota il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "La Campania ?- aggiunge De Luca - ?è critica anche rispetto ai tempi affrettati assunti per discutere con serietà di vicende così delicate. Siamo pronti a una discussione di merito con il Governo e con il commissario nominato, ?prefetto Valerio Valenti".